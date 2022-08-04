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عربي-دولي

"أصوات من الجحيم"... ماذا جرى بين بايدن وهاريس خلال إجتماع عبر الفيديو؟

Lebanon 24
04-08-2022 | 10:30
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وقع الرئيس الأميركي جو بايدن في موقف محرج، وذلك خلال اجتماع عبر الفيديو مع ممثلي البيت الأبيض.

وبحسب اللقطات، كان المسؤولون في البيت الأبيض في أماكن عملهم، بينما تواصل معهم بايدن، عبر الفيديو.

وفي مرحلة ما، لم يعد بايدن يسمع أصوات الحاضرين بسبب الميكروفون المغلق، فقال: "الصوت لديكم مغلق، أنا لا اسمعكم".
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فردت نائبته كامالا هاريس بمزحة، وقالت: "نحن نحس بوجودك يا سيادة الرئيس".

فعلّق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على كلام هاريس، وقال ساخراً: "أصوات من الجحيم تبدو بهذا الشكل".


(روسيا اليوم)
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