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عربي-دولي

أسلحة يابانيّة إلى أوكرانيا... ماذا تضمّ؟

Lebanon 24
04-08-2022 | 11:00
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أفادت وزارة الدفاع اليابانية بأن اليابان سترسل لأوكرانيا بطلب من كييف شاحنات مدنية وطائرات مسيرة صغيرة.

وأكّدت الوزارة أنها "ستواصل تقديم كل المساعدات الممكنة لأوكرانيا".
 
 
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(روسيا اليوم)

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