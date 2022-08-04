أسلحة يابانيّة إلى أوكرانيا... ماذا تضمّ؟

أفادت وزارة الدفاع اليابانية بأن اليابان سترسل لأوكرانيا بطلب من كييف شاحنات مدنية وطائرات مسيرة صغيرة.



وأكّدت الوزارة أنها "ستواصل تقديم كل المساعدات الممكنة لأوكرانيا".

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(روسيا اليوم)



