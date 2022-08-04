ستولبيرغ: سنرد بشكل جماعي إذا فكر بوتين بمهاجمة دول الحلف

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أكد أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، أن حلف شمال الأطلسي سيرد بشكل جماعي إذا فكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الاعتداء على أي دولة في الحلف.كما قال في كلمة بلغته النرويجية الأم، إن الحرب في أوكرانيا هي أخطر لحظة تعيشها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وإنه يتعين عدم السماح لروسيا بالانتصار في هذه الحرب.وتابع أنه "ربما يصبح واجبا على الحلف ودوله الاستمرار في دعم أوكرانيا بالأسلحة والمساعدات الأخرى لفترة طويلة مقبلة للحيلولة دون نجاح موسكو".(العربية)