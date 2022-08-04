بيلوسي تصل إلى اليابان

أفادت وكالة "كيودو" اليابانية بوصول رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، إلى اليابان.

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وهبطت الطائرة التي كانت تحمل بيلوسي في مطار قاعدة يوكوتا الجوية الأميركية اليابانية المشتركة الواقعة بمدينة فوسا في ضواحي طوكيو، في إطار جولتها الآسيوية.ووصلت بيلوسي إلى اليابان بعد انتهاء زيارته إلى كوريا الجنوبية، ومن المتوقع أن تلتقي غدا الجمعة، رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.