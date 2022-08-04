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عربي-دولي

الكرملين يعلق على رغبة زيلينسكي في لقاء الرئيس الصيني

Lebanon 24
04-08-2022 | 15:00
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علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على رغبة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في إجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، قائلا إن هذه "عملية طبيعية".
 
وقال بيسكوف للصحفيين: "هذه عملية طبيعية. بالطبع هو يعبر عن موقفه ونحن ننقل موقفنا".
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وعندما سُئل عما إذا كان يخشى "أن يتم إعادة تجنيد أصدقائنا"، أجاب بيسكوف بالنفي. وقال مبتسما: "لا، إنه من الغباء أن نخاف".

وقال زيلينسكي في وقت سابق إنه يريد التحدث "بشكل مباشر" مع الرئيس الصيني حول الوضع في أوكرانيا.
 
(روسيا اليوم)
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