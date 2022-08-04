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عربي-دولي

البيت الأبيض: إذا أتيحت لبلينكن الفرصة للتحدث مع لافروف فسوف يفعل ذلك

Lebanon 24
04-08-2022 | 16:30
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أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي أن واشنطن لا تستبعد أن يبحث وزير الخارجية أنطوني بلينكن تبادل السجناء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في كمبوديا.
 
ونقل مراسل "إن بي سي" أندري ميتشل عن كيربي على صفحته في "تويتر": "لقد كان بلينكين نشطا للغاية في هذه القضية منذ البداية، ولا شك في أنه إذا أتيحت له الفرصة للتحدث مع لافروف، فسوف يفعل ذلك".

ويتواجد وزيرا خارجية البلدين حاليا في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، حيث يشاركان في فعاليات تحت رعاية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
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(روسيا اليوم) 
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