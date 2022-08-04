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زاخاروفا تقترح على بلينكن "إمساك لافروف من بنطاله"

Lebanon 24
04-08-2022 | 16:59
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اقترحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن يمسك وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن في كمبوديا، بنظيره الروسي سيرغي لافروف من بنطاله.
 
وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، في وقت سابق إنه إذا أراد بلينكن ذلك، فسوف يمسك لافروف من "زر قميصه"، بينما ردت زاخاروفا عبر قناتها في تطبيق تيليغرام، مقترحة خيارات أخرى: "هل حاولتم إمساكه من ربطة عنقه؟"، مضيفة هناك أيضا السروال".
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وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه سيبحث عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مسألة تبادل الأسرى، خلال الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا في كمبوديا.
 
(روسيا اليوم) 

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