أميركا تؤجل إطلاق صاروخ عابر للقارات.. اليكم السبب!

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قال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أجلت تجربة إطلاق روتينية لصاروخ باليستي عابر للقارات لتجنب تصعيد التوترات مع بكين، في الوقت الذي ينفذ فيه الجيش الصيني مناورات بالذخيرة الحية بالقرب من تايوان.وذكر المسؤولون، لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن سلاح الجو كان قد خطط لإجراء تجربة إطلاق لصاروخ باليستي عابر للقارات "مينتمان 3" هذا الأسبوع، مشيرين إلى أن الإطلاق كان سيجري من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا.لكن المسؤولين قالوا إن الاختبار تأجل إلى وقت لاحق، فيما امتنعت وزارة الدفاع "البنتاغون" عن نفي أو تأكيد هذه التقارير.وقال مسؤول دفاعي إن وزير الدفاع لويد أوستن أمر بالتأجيل لتجنب المزيد من تأجيج الأمور مع الصين.وأضاف: "هذا اختبار مخطط له منذ فترة طويلة ولكن تم تأجيله لتجنب أي سوء فهم في خضم أفعال جمهورية الصين الشعبية حول تايوان".وتجري الصين أكبر مناوراتها العسكرية، بعضها بالذخيرة الحية، في مناطق عدة تحيط بتايوان. وستستمر من اليوم الخميس إلى يوم الأحد المقبل.