شاهد بالفيديو... صاعقة قرب البيت الأبيض وسقوط جرحى!

أعلن السلطات الأميركية إصابة أربعة أشخاص بعد أن ضربتهم صاعقة قرب البيت الأبيض.



وضربت الصاعقة حديقة صغيرة على الجانب الآخر من شارع البيت الأبيض، مما أدى إلى إصابة رجلين وامرأتين بجروح خطيرة تهدد حياتهم.



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وذكر بيان صدر عن إدارة الإطفاء والطوارئ في واشنطن إلى نقل جميع الضحايا إلى مستشفيات محلية.



