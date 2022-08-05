12 قتيلا بينهم 3 جنود في هجمات في شمال بوركينا فاسو

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قتل تسعة متطوعين في القوات الرديفة للجيش وثلاثة جنود في هجمات متزامنة شنها مسلحون يرجح أنهم مسلحون امس في شمال بوركينا فاسو، كما ذكرت مصادر أمنية ومحلية اليوم لوكالة "فرانس برس".وقال مصدر أمني :"إن مسلحين هاجموا وحدة عسكرية في بلدة بورزنغا الريفية في منطقة وسط الشمال ثم مواقع تابعة للمتطوعين للدفاع عن الوطن (قوات رديفة) في بلدتي ألغا وبولونغا في المنطقة نفسها، ما اسفر سقوط تسعة قتلى من المتطوعين وثلاثة جنود".وأكد مسؤول من المتطوعين الهجمات وعدد القتلى.