Advertisement

عربي-دولي

12 قتيلا بينهم 3 جنود في هجمات في شمال بوركينا فاسو

Lebanon 24
05-08-2022 | 06:30
A-
A+
Doc-P-977895-637952998634637007.png
Doc-P-977895-637952998634637007.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 قتل تسعة متطوعين في القوات الرديفة للجيش وثلاثة جنود في هجمات متزامنة شنها مسلحون يرجح أنهم مسلحون امس في شمال بوركينا فاسو، كما ذكرت مصادر أمنية ومحلية اليوم لوكالة "فرانس برس".

وقال مصدر أمني :"إن مسلحين هاجموا وحدة عسكرية في بلدة بورزنغا الريفية في منطقة وسط الشمال ثم مواقع تابعة للمتطوعين للدفاع عن الوطن (قوات رديفة) في بلدتي ألغا وبولونغا في المنطقة نفسها، ما اسفر سقوط تسعة قتلى من المتطوعين وثلاثة جنود".
Advertisement

وأكد مسؤول من المتطوعين الهجمات وعدد القتلى.
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:19 | 2022-08-05
12:01 | 2022-08-05
11:30 | 2022-08-05
11:00 | 2022-08-05
10:30 | 2022-08-05
10:00 | 2022-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website