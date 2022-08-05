بلينكن يصف المناورات الصينية حول تايوان بـ"التصعيد الكبير"

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دان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، المناورات العسكرية الصينية في محيط تايوان، معتبرا أنها "تصعيد كبير".بلينكن يصف المناورات الصينية حول تايوان بـوزير الخارجية الصيني: زيارة بيلوسي إلى تايوان "كوميديا مبتذلة"وفي تصريح بعد لقائه وزراء خارجية دول في جنوب شرق آسيا في بنوم بنه، لفت بلينكن إلى "عدم وجود مبرر" للتدريبات التي أطلقتها بكين ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.ورأى في تحركات الصين محاولة لتغيير الوضع القائم الهش المرتبط بتايوان، وقال: "توقعنا بأن تتخذ الصين خطوات من هذا القبيل، وفي الواقع وصفنا هذا السيناريو بالضبط".وأضاف: "الحقيقة هي أن زيارة رئيسة مجلس النواب كانت سلمية. لا يوجد مبرر لهذا الرد العسكري المتشدد والمبالغ فيه والتصعيدي"، مشددا على أن موقف الولايات المتحدة حيال قضية تايوان لم يتغيّر ولن يخضع "للاستفزازات" الصينية.وأطلقت الصين خلال المناورات التي بدأت الخميس صواريخ بالستية ونشرت طائرات مقاتلة وسفنا حربية حول تايوان، معلنة عن عدة مناطق خطرة يحظر دخولها في بعض ممرات الشحن البحري الأكثر انشغالا في العالم.