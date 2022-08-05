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عربي-دولي

شحن الحبوب الأوكرانية الى تركيا يسير وفق المخطط

Lebanon 24
05-08-2022 | 08:30
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قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الجمعة، إن الأنشطة بموجب اتفاقية شحن الحبوب من أوكرانيا تسير كما هو مخطط حتى الآن.
وفي تصريحات صحفية، عقب لقائه نظيره السيراليوني كيلي حسن كونتيه في أنقرة، لفت أكار إلى مغادرة 3 سفن محملة بالذرة موانئ أوكرانيا، اليوم، متجهة إلى تركيا وأيرلندا وبريطانيا.
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كما أشار إلى توجه سفينة فارغة من إسطنبول، صباح الجمعة، إلى أوكرانيا لشحن حبوب من هناك، مضيفا: "أنشطتنا تتواصل دون انقطاع كما هو مخطط ومذكور في الاتفاقيات حتى الآن".

وأثنى أكار على العاملين في مركز التنسيق المشترك باسطنبول المعني بمراقبة وتفتيش السفن، بموجب الاتفاقية.

والخميس، اجتازت السفينة "رازوني" المحملة بأول شحنة حبوب مضيق جناق قلعة (الدردنيل) التركي، لتواصل طريقها إلى ميناء طرابلس اللبناني، بعد مغادرتها موانئ أوكرانيا الإثنين.

وفي 22 يوليو الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم."الأناضول"


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