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غارات إسرائيلية على غزة.. واستشهاد قيادي بحركة الجهاد

Lebanon 24
05-08-2022 | 11:00
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سقط 9 شهداء من بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام وسيدة تبلغ من العمر 23 عاما وأصيب 55 مواطنًا بجراح مختلفة، جراء غارات إسرائيلية على غزة.
وقالت حركة الجهاد الاسلامي، في بيان  انها "تنعي  القائد الجهادي الكبير تيسير الجعبري (أبو محمود) الذي ارتقى شهيدا في جريمة اغتيال صهيونية غادرة استهدفته في مدينة غزة".
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من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، تنفيذ ضربات على قطاع غزة، استهدفت مواقع لحركة الجهاد. كما أكد متحدث باسمه اغتيال تيسير الجعبري وهو قيادي بارز في حركة الجهاد بغزة.
إعلان الطوارئ
وقال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن هناك عدداً من الضحايا وإنه تم إعلان حالة الطوارئ.

فيما أظهرت لقطات تلفزيونية دخاناً أسود يتصاعد من سطح مبنى في القطاع المكتظ بالسكان.

وجاءت الضربات بعد أن ألقى الجيش الاسرائيلي القبض على بسام السعدي، القيادي البارز في حركة الجهاد، خلال مداهمة في مدينة جنين بالضفة الغربية في وقت سابق هذا الأسبوع.
المصدر: وكالات
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