غارات إسرائيلية على غزة.. واستشهاد قيادي بحركة الجهاد

سقط 9 شهداء من بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام وسيدة تبلغ من العمر 23 عاما وأصيب 55 مواطنًا بجراح مختلفة، جراء غارات إسرائيلية على غزة.

وقالت حركة الجهاد الاسلامي، في بيان انها "تنعي القائد الجهادي الكبير تيسير الجعبري (أبو محمود) الذي ارتقى شهيدا في جريمة اغتيال صهيونية غادرة استهدفته في مدينة غزة".

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من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، تنفيذ ضربات على قطاع غزة، استهدفت مواقع لحركة الجهاد. كما أكد متحدث باسمه اغتيال تيسير الجعبري وهو قيادي بارز في حركة الجهاد بغزة.