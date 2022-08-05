روسيا.. تدمير مدفعين أميركيين و"تحييد" 150 جنديا أوكرانيا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها دمرت مدفعي هاوتزر أميركيين من طراز "إم-777" وتحييد نحو 150 جنديا أوكرانيا.ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الروسية، المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، دمرت مدفعي هاوتزر أميركيين من طراز إم-777 في إقليم زابوروجيا، مضيفة أن الجيش الروسي دمّر كذلك فصيلة أوكرانية من راجمات "غراد" وذلك في إطار معركة مضادة للبطاريات.وقالت أيضا أنه تم تدمير 3 فصائل من مدافع الهاوتزر ’دي-30‘ في مواقع إطلاق النار.وأضافت أن الطيران والقوات الصاروخية والمدفعية دمرت ما يصل إلى 190 هدفا للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأكدت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 5 طائرات مسيرة في مناطق ياسينوفاتايا وكراسنوبولي في دونيتسك وبوكينو وسوليجوفكا وكوريلوفكا في منطقة خاركيف.