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عربي-دولي

روسيا.. تدمير مدفعين أميركيين و"تحييد" 150 جنديا أوكرانيا

Lebanon 24
05-08-2022 | 16:30
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها دمرت مدفعي هاوتزر أميركيين من طراز "إم-777" وتحييد نحو 150 جنديا أوكرانيا.


ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الروسية، المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، دمرت مدفعي هاوتزر أميركيين من طراز إم-777 في إقليم زابوروجيا، مضيفة أن الجيش الروسي دمّر كذلك فصيلة أوكرانية من راجمات "غراد" وذلك في إطار معركة مضادة للبطاريات.
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وقالت أيضا أنه تم تدمير 3 فصائل من مدافع الهاوتزر ’دي-30‘ في مواقع إطلاق النار.

وأضافت أن الطيران والقوات الصاروخية والمدفعية دمرت ما يصل إلى 190 هدفا للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأكدت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 5 طائرات مسيرة في مناطق ياسينوفاتايا وكراسنوبولي في دونيتسك وبوكينو وسوليجوفكا وكوريلوفكا في منطقة خاركيف.
 
بالإضافة إلى ذلك، اعترض الدفاع الجوي الروسي 3 قاذفات صواريخ في دونيتسك وخاركيف، بالإضافة إلى 3 صواريخ توتشكا-أو في منطقة خيرسون.

وقالت أيضا أن القوات المسلحة الروسية قضت على ما يصل إلى 150 عسكريا من القوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت مدفعين أميركيين من طراز إم777، وما يصل إلى 1.5 ألف ذخيرة لها في منطقة زابوروجيا بصواريخ عالية الدقة.

وأشارت الوزارة كذلك إلى أنه تم تدمير 6 مدافع مستا-بي، و8 مدافع من تعديلات مختلفة، ونحو 350 قذيفة لراجمات غراد.
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