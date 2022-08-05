كيري: تعليق الصين محادثات المناخ الثنائية مع أميركا يعاقب العالم

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قال المبعوث الأميركي الخاص لملف المناخ جون كيري، إن "قرار الصين تعليق المحادثات الثنائية في شأن تغير المناخ مع الولايات المتحدة لا يعاقب واشنطن وإنما يعاقب العالم".وقال وزير الخارجية الأميركي السابق، الذي يعد كبير الديبلوماسيين المكلف بملف المناخ في إدارة الرئيس جو بايدن حالياً: "لا يجب أن تمنع أي دولة التقدم في القضايا الوجودية العابرة للحدود بسبب خلافات ثنائية".وتابع: "تعليق التعاون لا يعاقب الولايات المتحدة، وإنما يعاقب العالم، وخاصة (دول) العالم النامي".