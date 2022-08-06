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عربي-دولي

تايوان تتهم الصين بمحاكاة هجوم على الجزيرة.. هذا ما رصدته

Lebanon 24
06-08-2022 | 04:00
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رصد الجيش التايواني طائرات وسفنا صينية عدة تنشط في مضيق تايوان اليوم السبت، معتبرا أنها تحاكي هجوما على الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي.

 

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان: "إن قوات تايبيه رصدت مجموعات عدة من الطائرات والسفن الصينية التي تقوم بأنشطة حول مضيق تايوان، وبعضها عبر الخط الوسط الفاصل، ويعتقد أنها تجري محاكاة لهجوم على جزيرة تايوان الرئيسية"، وفقما نقلت "فرانس برس".

 

ودعا البيت الأبيض أمس الجمعة الصين إلى وقف المناورات العسكريّة التي باشرتها منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان، بغية خفض منسوب التوتر في المنطقة.

 

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: "يمكن للصينيين القيام بالكثير لخفض التوتر من خلال وقف مناوراتهم العسكرية الاستفزازية وتهدئة اللهجة".

 

وأطلقت تايون، قنابل مضيئة في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، من أجل إبعاد سبع طائرات مسيرة كانت تحلق فوق جزر كينمن النائية، ولتحذير طائرات مجهولة كانت تحلق فوق جزر ماتسو.

 

وأفادت وزارة الدفاع التايوانية بأنه تم وضع القوات في حالة تأهب قصوى بالمنطقتين اللتين تقعان قبالة ساحل بر الصين الرئيسي.

 

وتجري الصين أكبر مناورات حربية على الإطلاق في محيط تايوان، لاستعراض أسلحتها العسكرية والتكنولوجية، بعضها يظهر لأول مرة.

(سكاي نيوز)

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المصدر: سكاي نيوز
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