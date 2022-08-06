الجيش الإسرائيلي يؤكد: نستعد لأسبوع من القتال في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يستعد لأسبوع من القتال في قطاع غزة. وقال الناطق باسمه أفيخاي أدرعي، صباح اليوم السبت، إن الجيش الإسرائيلي شن 30 غارة على أكثر من 40 هدفاً تابعاً لحركة الجهاد بواسطة 55 صاروخاً وقذيفة.

كما أوضح أن من بين الأهداف التي طالتها الغارات، 5 رجمات صاروخية، و6 ورش عمل لإنتاج الأسلحة، ومستودعان لتخزين قذائف صاروخية، ومستودع واحد لتخزين قذائف الهاون، و6 مواقع رصد تابعة لحركة الجهاد.

اعتراض 60 قذيفة

كما أضاف أنه منذ بداية الحملة، أطلقت حركة الجهاد نحو 160 قذيفة صاروخية نحو إسرائيل، عبرت نحو 130 منها الحدود، بينما سقطت نحو 30 أخرى داخل قطاع غزة.

وأردف أن القبة الحديدية اعترضت 60 قذيفة وصاروخا بنسبة نجاح تفوق 95%، بينما سقطت بقية القذائف في مناطق مفتوحة أو في مناطق لا تحتاج إلى اعتراضها.

اعتقال 19 من حركة الجهاد

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، اعتقال 19 عنصراً من حركة الجهاد في الضفة الغربية.

يذكر أن إسرائيل شنت، أمس الجمعة، ضربات جوية على غزة أوقعت عدداً من القتلى، بينهم قيادي في حركة الجهاد التي ردت بإطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل.

وفجر اليوم السبت، واصلت القوات الإسرائيلية قصف غزة، بينما أطلقت حركة الجهاد صواريخ باتجاه إسرائيل.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية السبت مقتل 11 شخصاً بالغارات الإسرائيلية على القطاع.

(العربية)