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مقتل 11 شخصًا بحادث حافلة بولندية في كرواتيا

Lebanon 24
06-08-2022 | 11:30
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قالت وزارة الداخلية الكرواتية إن 11 شخصا لقوا حتفهم اليوم السبت وأصيب عدد آخر، عندما انحرفت حافلة بولندية متجهة إلى زغرب عن الطريق السريع في شمال كرواتيا.

وأوضحت الوزارة الكرواتية في تغريدة على "تويتر" أنه: "بحسب المعلومات الأولية، قتل 11 شخصا وأصيب عدد آخر عندما انحرفت الحافلة المسجلة في بولندا عن الطريق"، دون أن تحدد جنسيات الضحايا.
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وصرح المتحدث باسم الشرطة الكرواتية، ماركو موريتش، أن "الحادث الخطير وقع قرابة الساعة 5:40 صباحا (03:40 بتوقيت غرينتش). وانحرفت الحافلة وسقطت في حفرة قبالة الطريق السريع"، مضيفا أن الضحايا من الأجانب.

ووقع الحادث على بعد 60 كيلومترا (40 ميلا) من العاصمة الكرواتية زغرب.
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