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عربي-دولي

الخارجية الروسية: لا نستبعد ظهور أسلحة نووية في أستراليا في إطار تحالف "أوكوس"

Lebanon 24
06-08-2022 | 12:30
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صرح نائب مدير دائرة عدم الانتشار بوزارة الخارجية الروسية، إيغور فيشنيفيتسكي، أن مشكلة تحالف "أوكوس" تنحصر في احتمال نشر أسلحة نووية لاحقا في أراضي استراليا، وهي الدولة غير النووية.

وقال فيشنيفيتسكي للصحفيين، اليوم السبت: "تنحصر المشكلة في أنه في إطار التحالف "أوكوس" من المفترض إنشاء بنية تحتية عسكرية للدول النووية في أراضي دولة غير نووية. ويوجد احتمال أنه سيتم هناك فيما بعد نشر أسلحة نووية، وحتى دون نقلها الرسمي إلى تحت سيطرة السلطات الأسترالية، مثلما كان عليه الحال في بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا".
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وأضاف أن بلدان العالم تطرح أسئلة عديدة أمام تحالف "أوكوس" وسيتعين على المشاركين فيه الإجابة عليها.

ووقعت أستراليا في أيلول العام الماضي اتفاقية مع بريطانيا والولايات المتحدة حول إنشاء تحالف "أوكوس" الأمني والدفاعي، وأعلنت انسحابها من الاتفاقية حول بناء الغواصات مع شركة "Naval Group" الفرنسية بقيمة 56 مليار يورو والتي كانت تقضي ببناء 12 غواصة ضاربة من طراز "Barracuda". ووصف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، آنذاك، قرار الانسحاب الأسترالي بأنه "طعنة في الظهر".
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