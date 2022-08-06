مشهد نادر.. أمطار الخير تهطلُ على الحرم المكي الشريف (فيديو)

هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مكة المكرمة والمسجد الحرام، اليوم السبت، وسط أجواء روحانية ومشاهد إيمانية أثناء وجود المعتمرين والمصلين بالحرم المكي الشريف.



وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المعتمرين بالقرب من الكعبة المشرفة وهم في لحظة خشوع، وتعالت أصواتهم بالدعاء وسط هطول الأمطار.

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وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس ، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، وكذلك منطقة المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.