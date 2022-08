كان يُلقي كلمة فسقط على الأرض.. وفاة دبلوماسي سعودي خلال مؤتمر مباشر شاهدوا الفيديو

انتشر مقطع فيديو للحظة وفاة رجل الأعمال والسفير السعودي محمد القحطاني أثناء إلقائه كلمة في مؤتمر بالقاهرة .

ويظهر الفيديو القحطاني يسقط على الأرض أثناء إلقائه كلمة في مؤتمر العربي الإفريقي والذي نظّمته منظمة مكافحة التزوير والتزييف .

A viral video of the moment of the death of the #Saudi_Ambassador #Mohammed_Al-Qahtani during his speech at a conference in the #Egyptian capital #Cairo. pic.twitter.com/Ebhy1iCdzG

— خالد اسكيف (@khalediskef) August 9, 2022

ونقل القحطاني إثر سقوطه بعد التدخلات الأولية إلى المستشفى ولكن محاولات إنقاذه فشلت ما أدى إلى إلغاء فعاليات المؤتمر .

وكانت زوجته الدكتورة عائشة الجابري إلى جانبه عند سقوطه على الأرض، بالإضافة إلى ضيوف المؤتمر.

كما وكانت آخر كلمة له وهو يمدح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واصفا إياه بأنه "عميد الإنسانية ورجل السلام".

ونعى العشرات من المتابعين ورجال الأعمال السفير القحطاني بعد انتشار فيديو وفاته على مواقع التواصل الاجتماعي .

(تركيا الآن)