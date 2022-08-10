صورة والدة إبراهيم النابلسي وهي تحمل نعشه حديث المتابعين... فما السبب؟

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوالدة الشاب الفلسطيني إبراهيم النابلسي، الذي اغتالته القوات الإسرائيلية، وهي تحمل نعشه والابتسامة على وجهها، مجسدة "الثبات" و"القوة".



ونشر أحد المغردين الصورة معلقا عليها بالقول: "أي امرأة هذه؟ ومن أي مادة خلقت؟ وفي أي مدرسة تربت؟ إنها فلسطين صانعة الأفذاذ..أم البطل إبراهيم النابلسي تحمل نعش ولدها الشهيد فى تحد لعصابات اللصوص وسراق الأوطان! أمة فيها أم إبراهيم النابلسي هى أمة ولادة وحتما منتصرة".

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