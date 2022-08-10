صورة والدة إبراهيم النابلسي وهي تحمل نعشه حديث المتابعين... فما السبب؟

أى امرأة هذه ؟
ومن أى مادة خُلقت ؟
وفى أى مدرسة تربت ؟
إنها فلسطين صانعة الأفذاذ.
أم البطل إبراهيم النابلسى تحمل نعش ولدها الشهيد فى تحد لعصابات اللصوص وسرَّاق الأوطان!
أمة فيها أم إبراهيم النابلسى هى أمة ولَّادة وحتما منتصرة. pic.twitter.com/QjiDpwiXVW
— Dr.Yahya Ghoniem (@YahyaGhoniem) August 10, 2022
أى امرأة هذه ؟
ومن أى مادة خُلقت ؟
وفى أى مدرسة تربت ؟
إنها فلسطين صانعة الأفذاذ.
أم البطل إبراهيم النابلسى تحمل نعش ولدها الشهيد فى تحد لعصابات اللصوص وسرَّاق الأوطان!
أمة فيها أم إبراهيم النابلسى هى أمة ولَّادة وحتما منتصرة. pic.twitter.com/QjiDpwiXVW