حادث "ريزا" الدموي.. كم بلغ عدد الجرحى السعوديين؟

كشفت السعودية عن إصابة 4 من مواطنيها بعد تعرض حافلة تقل 23 سائحا سعوديا لحادث مروري في محافظة ريزا التركية.



وتعرضت الحافلة لحادث مروري، بعد اصطدامها بحاجز اسمنتي، ما تسبب في إصابة أربعة أشخاص بإصابات مختلفة، وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقل المصابين لأقرب مركز طبي لتلقي العلاج، لموقع "سبق" السعودي.

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