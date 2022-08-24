واشنطن تنفّذ غارات على مواقع إيرانية في دير الزور

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تصاعد التوتر بين قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» في سورية والميليشيات الإيرانية التي وجهت لها أصابع الاتهام في عدة ضربات استهدفت قواعد التحالف شرق سورية.وأعلن الجيش الأميركي أنه نفذ غارات جوية «دقيقة» في دير الزور على منشآت بنية تحتية تستخدمها جماعات تابعة للحرس الثوري الإيراني. وقالت القيادة المركزية للجيش في بيان إن مثل هذه الضربات تهدف إلى حماية القوات الأميركية من هجمات الجماعات المدعومة من إيران. واستشهد بحادث من هذا القبيل في 15 الجاري اشتمل على هجوم بطائرة مسيرة على مجمع لقوات التحالف ومقاتلي المعارضة في حقل العمر النفطي قرب دير الزور.وجاء في البيان أن الغارات الجوية الدقيقة تمت «بتوجيه من الرئيس جو بايدن».وبحسب المتحدث باسم القيادة الوسطى للجيش الأميركي، الكولونيل جو بوتشين، فإن الغارات استهدفت منشآت بنية تحتية تستخدمها ميليشيات تابعة لـ «الحرس الثوري» الإيراني، في دير الزور، منها 11 مخزن ذخيرة، وتم تدمير 9 منها.وأوضح بوتشين أن «الهدف الأصلي كان تدمير 11 مخزن ذخيرة، لكن تم إلغاء الهجوم على مخزنين، بعدما لوحظ تحرك أشخاص قريبا من موقعهما، حرصا على عدم سقوط مدنيين»، مشيرا إلى أن الضربة «استهدفت 9 مخابئ ذخيرة في دير الزور، تابعة لجماعات مدعومة من إيران».