صورٌ ترصدها الأقمار الاصطناعيّة في سوريا.. ما الذي كشفته؟

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ونشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" صور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة "بلانيت لابز" الأميركية وقدمتها "أورورا إنتل"، وهي شبكة توفر تحديثات ومجموعة أخبار من مصادر مفتوحة. أظهرت صور الأقمار الصناعية مبانٍ مدمرة بشكل كبير في قاعدة أسلحة سورية بالقرب من مدينة مصياف شمال غرب البلاد بعد غارة جوية، الخميس، نُسبت إلى إسرائيل، في وقت قدر فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 1000 صاروخ إيراني دمر خلال الغارة.ونشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" صور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة "بلانيت لابز" الأميركية وقدمتها "أورورا إنتل"، وهي شبكة توفر تحديثات ومجموعة أخبار من مصادر مفتوحة.

وبحسب الصحيفة، فقد أظهرت الصور أن بعض المباني بمركز الدراسات والبحوث العلمية في القاعدة قد دمر بالكامل.

Img. Courtesy of @planet shows the damaged caused, some buildings appear to be completely destroyed, suspected to be the main targets and others potential from the secondary explosion(s)/fire(s), one also appeared to be under construction https://t.co/GJeY1NfJH8 pic.twitter.com/h5psOwbHOg — Aurora Intel (@AuroraIntel) August 26, 2022

وكان مبنى مركز الدراسات والبحوث العملية في سوريا استهدف عدة مرات بقصف تنسبه سوريا إلى إسرائيل، كما تم استهداف المنطقة المحيطة بمصياف، والتي يُعتقد أنها تستخدم كقاعدة للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لطهران مراراً وتكراراً خلال السنوات الأخيرة. وكان مبنى مركز الدراسات والبحوث العملية في سوريا استهدف عدة مرات بقصف تنسبه سوريا إلى إسرائيل، كما تم استهداف المنطقة المحيطة بمصياف، والتي يُعتقد أنها تستخدم كقاعدة للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لطهران مراراً وتكراراً خلال السنوات الأخيرة.





وأضاف المرصد أن "الانفجارات التي استمرت لـ6 ساعات في مصياف بريف حماة، هي نتيجة صواريخ أرض أرض متوسطة المدى جرى تصنيعها في مركز البحوث العلمية بإشراف ضباط خبراء من الحرس الثوري الإيراني".



ومنذ بداية الحرب في سوريا عام 2011، شنّت إسرائيل مئات الغارات الجوّية طالت مواقع عسكرية عديدة.



ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.



ويبرر الجيش الإسرائيلي هذه الهجمات باعتبارها ضرورية لمنع "عدوته" اللدودة إيران من الحصول على موطئ قدم لها عند حدود إسرائيل.



ولطالما ربط المسؤولون الغربيون مركز الدراسات والبحوث العلمية بإنتاج صواريخ أرض - أرض دقيقة، بما في ذلك عملية صب المحركات الصاروخية الصلبة، وكذلك الأسلحة الكيميائية.



وعام 2017، استهدفت وزارة الخزانة الأميركية مركز الدراسات والبحوث العلمية السوري بعقوبات بعد أن قالت إنه مسؤول عن تطوير سلاح غاز السارين الذي تتهم واشنطن النظام السوري باستخدامه في هجوم بمحافظة إدلب خلال أبريل من العام ذاته. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من 1000 صاروخ إيراني الصنع دمر في الموقع خلال الغارة.وأضاف المرصد أن "الانفجارات التي استمرت لـ6 ساعات في مصياف بريف حماة، هي نتيجة صواريخ أرض أرض متوسطة المدى جرى تصنيعها في مركز البحوث العلمية بإشراف ضباط خبراء من الحرس الثوري الإيراني".ومنذ بداية الحرب في سوريا عام 2011، شنّت إسرائيل مئات الغارات الجوّية طالت مواقع عسكرية عديدة.ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.ويبرر الجيش الإسرائيلي هذه الهجمات باعتبارها ضرورية لمنع "عدوته" اللدودة إيران من الحصول على موطئ قدم لها عند حدود إسرائيل.ولطالما ربط المسؤولون الغربيون مركز الدراسات والبحوث العلمية بإنتاج صواريخ أرض - أرض دقيقة، بما في ذلك عملية صب المحركات الصاروخية الصلبة، وكذلك الأسلحة الكيميائية.وعام 2017، استهدفت وزارة الخزانة الأميركية مركز الدراسات والبحوث العلمية السوري بعقوبات بعد أن قالت إنه مسؤول عن تطوير سلاح غاز السارين الذي تتهم واشنطن النظام السوري باستخدامه في هجوم بمحافظة إدلب خلال أبريل من العام ذاته.

ويقدر عدد المباني المتضررة بشدة من الغارة الجوية الأخيرة، الخميس، بـ9 على الأقل بناءً على عرض صور الأقمار الصناعية، السبت، حيث تعرضت بعض المباني لقصف مباشر وأخرى تضررت لانفجارات وحرائق ثانوية.



بالإضافة إلى ذلك، تشير صور الأقمار الصناعية إلى أن أحد المباني التي تضررت في الهجوم يبدو أنه كان قيد الإنشاء. وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أصيب مدنيان في الغارة الجوية المنسوبة لإسرائيل في الموقع مساء الخميس.



وأفادت وسائل إعلام أخرى في البلاد أن ضابطاً سورياً توفي في وقت لاحق متأثراً بجراحه التي أصيب بها في الهجوم. كذلك، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أيضا مقتل الضابط السوري خلال الهجوم.



وقالت وكالة "سانا" إن أضرارا لحقت بالمواقع التي تعرضت للقصف واندلعت حرائق في المنطقة نتيجة لذلك.