Advertisement

تحت عنوان: "فورين بوليسي: لماذا بدء الحروب سهل وصعب إنهاؤها؟"، جاء في موقع "الجزيرة": يقدم محرر السياسة الخارجية بمجلة "فورين بوليسي" (Foreign Policy) ستيفن والت، في مقاله اليوم الثلاثاء، ملاحظة يرى أنها يجب أن تكون بارزة أمام عين كل زعيم عالمي أو مستشار للسياسة الخارجية حتى لا ينسوها أبدا، ألا وهي أن "بدء حرب أسهل بكثير من إنهائها".ويقول الكاتب إن الأمثلة على هذه الظاهرة موجودة في كل مكان. وكما وصف جيفري بلايني في كتابه التقليدي "أسباب الحرب" (The Causes of War)، فإن العديد من الصراعات السابقة كانت تغذيها "أحلام وأوهام حرب مقبلة"، وخاصة الاعتقاد بأنها ستكون سريعة ورخيصة، وستؤدي إلى نصر حاسم.