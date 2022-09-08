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عربي-دولي

الرئيس الصربي محذراً: شعب صربيا لن يتسامح بعد الآن مع العنف أو انتهاكات القانون الدولي

Lebanon 24
08-09-2022 | 12:30
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قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إن سلطات ألبان كوسوفو في بريشتينا وضعت خطة لاحتلال شمال كوسوفو وميتوهيا بهدوء.

وأضاف فوتشيتش: "الألبان يحاولون سرا، بمساعدة قواتهم الداعمة من الخماسية (الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا)، شغل واحتلال شمال كوسوفو وميتوهيا بهدوء. للسيطرة الكاملة على بحيرة غازيفود، مما يعني انتهاكا جديدا لاتفاقيات بروكسل".
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وأشار إلى أنه وفقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق، لا يمكن للوحدات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية لجمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد أن تدخل شمال كوسوفو دون إذن من رؤساء البلديات، ويعمل الصرب المحليون في الشرطة العادية هناك.

وأضاف: "إذا طلبتم من الناس في بروكسل التأثير عليهم حتى لا يفعلوا أي شيء ضد الشعب الصربي، فسيخبرونك أن كل شيء على ما يرام، لأنهم حلوا مشكلة صغيرة واحدة".

وحذر بروكسل وسلطات كوسوفو من أن الشعب الصربي لن يتسامح بعد الآن مع العنف أو انتهاكات القانون الدولي.
 
(روسيا اليوم) 
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