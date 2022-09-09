الكاميرات رصدتها... لحظة تلقي مسؤولين بريطانيين ملاحظات عن صحة الملكة

This was the moment that Labour's Deputy Leader Angela Rayner was passed a note, believed to be about the Queen's medical condition, during a Commons debate



Soon afterwards, both Prime Minister Liz Truss and Labour leader Keir Starmer left the chamber https://t.co/ByJeXmhFtb pic.twitter.com/315FoCD0Yv — Bloomberg UK (@BloombergUK) September 8, 2022

وعلمت تراس وراينر خلال مناقشة حول أزمة الطاقة أن الملكة كانت تخضع للإشراف الطبي في بالمورال.كما تلقى رئيس مجلس العموم، السير ليندساي هويل، قطعة من الورق لإعلامه بالأخبار، وفقا لصحيفة "إندبندنت".ولفتت الصحيفة إلى أن بعض المسؤولين انتبهوا لما يحدث ولاحظوا أن "شيئا ما كان خاطئا في البرلمان".وبعد حوالي 20 دقيقة، أخبر قصر باكنغهام الجمهور أن "أطباء الملكة قلقون على صحة جلالة الملكة"، مضيفا أنها تخضع حاليا للإشراف الطبي.وبعيد ذلك غادرت تراس مجلس العموم، وسارعت إلى التصريح للتعبير عن مخاوفها بشأن صحة الملكة.وقالت تراس إن الدولة بأسرها تشعر بقلق عميق إزاء هذه الأنباء.وأضافت: "تفكيري وتفكير الناس في جميع أنحاء المملكة المتحدة مع جلالة الملكة وعائلتها في هذا الوقت".وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، التي تولت العرش لأطول فترة في تاريخ المملكة المتحدة، عن عمر يناهز 96 عاماً، حسبما أفاد قصر باكنغهام الخميس.ويخلفها ابنها الأكبر تشارلز البالغ 73 عاماً تلقائيا، عملا ببروتوكول عمره قرون، ليبدأ فصلاً جديداً للعائلة المالكة، بعد فترة حكم الملكة التي حطّمت الرقم القياسي بتبوّئها العرش لمدة سبعين عاماً.