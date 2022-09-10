بعد وفاتها.. بريطانيون يرون الملكة "في الغيوم" (صور)

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وشاركت امرأة بريطانية صورة لشكل سحابة تشبه الملكة إليزابيث تطفو فوق بلدة إنكليزية، يفترض أنها التقطت بعد ساعة واحدة فقط من وفاة الملكة، بحسب ما تقول.وشاركت ليان بيثل، التي تعيش في تيلفورد في غرب ميدلاندز في إنجلترا، الصورة على فيسبوك، مشيرة إلى أنها بدت مشابهة بشكل ملحوظ للملكة التي ترتدي قبعتها المميزة، وفق ما نقلت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.كذلك، ظهر قوس قزح مزدوج فوق قصر باكنغهام إلى جانب قوس آخر في قلعة وندسور بعد ظهر اليوم الجمعة في صور أخرى، إذ قال كثيرون إن الملكة "أرسلت لنا رسالة" بأنها "تركتنا حقا"، وفق ما يكتب أحد البريطانيين على تويتر.وقال أحد مستخدمي تويتر: "قوس قزح في قلعة وندسور جعلني أبكي. أرسلت لنا ملكة قوس قزح رسالة".واعتبر آخرون أن ذلك علامة على أن الملكة "غادرتنا حقا" حيث ظهرت أقواس قزح بعد فترة وجيزة من الإعلان عن خبر وفاتها.وستدخل بريطانيا ودولها في الكومنولث الآن في فترة حداد مدتها عشرة أيام، وسيتم نقل نعش الملكة إلى لندن على متن القطار الملكي قبل أن ترقد في قاعة وستمنستر في مجلسي البرلمان لمدة أربعة أيام حيث سيتمكن مئات الآلاف من الأشخاص من تقديم احترامهم.وتظهر صور تشكيلاً سحابياً يشبه قوام الملكة فوق بلدة إنجليزية بعد ساعة واحدة فقط من وفاتها، بحسب الصور المتداولة. كذلك، فقد بدا المشهد وكأن الملكة ترتدي قبعتها المميزة، وفق ما نقل تقرير من موقع "بورد باندا".وشاركت امرأة، صورة لشكل سحابة تشبه الملكة إليزابيث تطفو فوق بلدة تيلفورد الإنجليزية، يفترض أنها التقطت بعد ساعة واحدة فقط من وفاتها.ويقول الموقع إنه إضافة إلى الغيوم الغريبة، بدأت أقواس قزح في الظهور في جميع أنحاء المملكة المتحدة بعد فترة وجيزة من الإعلان عن وفاة الملكة.