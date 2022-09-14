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عربي-دولي

صحيفة بريطانية تكشف عن تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

Lebanon 24
14-09-2022 | 14:51
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قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن سيارة فلاديمير بوتين تعرضت للهجوم في محاولة اغتيال محتملة مع احتدام الحرب في أوكرانيا ، كما أفادت مصادر مطلعة من الكرملين.

وأصيبت سيارة الرئيس الروسي ب "دوي قوي" على عجلتها الأمامية اليسرى تلاه "دخان كثيف" ، حسبما زعمت مصادر مقربة من بوتين.
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وتم نقل سيارة ليموزين بوتين إلى بر الأمان مع الرئيس دون أن يصاب بأذى - ولكن كانت هناك اعتقالات متعددة من جهاز الأمن التابع له .

وأفادت التقارير أن بعض حراسه الشخصيين اختفوا وسط مزاعم بأن معلومات سرية حول تحركات الرئيس البالغ من العمر 69 عامًا قد تم اختراقها ، وفقًا لقناة General GVR Telegram.

وتقول القناة المناهضة للكرملين إن بوتين كان عائدا إلى مقر إقامته الرسمي في موكب سيارات خادع وسط مخاوف أمنية.

(ترجمة المرصد)
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