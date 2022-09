مشاهد مروعة.. مئات الجثث في مقبرة جماعية في إيزيوم الأوكرانية (فيديو)

أعلن مسؤولون أوكرانيون أنه تم العثور على مقبرة جماعية تضم 440 جثة، معظمها لمدنيين، في منطقة ايزيوم شمال شرق البلاد تمت استعادتها من القوات الروسية. ووصفوا ذلك بأنه "دليل على جرائم حرب ارتكبها الغزاة في المناطق التي احتلوها لشهور".

واستعادت القوات الأوكرانية إيزيوم بعد فرار آلاف الجنود الروس من المنطقة، تاركين الأسلحة والذخيرة.

وقال قائد الشرطة إيجور كليمينكو في مؤتمر صحافي إن "جميع الجثث التي استخرجت حتى الآن من الموقع بدا أنها لمدنيين، إلا أن هناك معلومات بأن بعض الجنود يحتمل أنهم دفنوا في الموقع أيضاً".

وأظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية مقابر جماعية بين الأشجار في المدينة، فيما انتشرت مشاهد مروعة لعمليات انتشال الجثث على مواقع التواصل الاجتماعي.



GRAPHIC CONTENT: Today I watched as Ukraine began exhuming more than 440 bodies found in a mass burial site on the edge of liberated city Izium, Kharkiv region.



At least 1 civilian showed signs of torture, while I saw two bodies (believed to be soldiers) with their hands tied. pic.twitter.com/hqCENLdtDf

— Liz Cookman (@liz_cookman) September 16, 2022

فقد بدأ أمس مسؤولون أوكرانيون بنبش لأرض لاستخراج الجثث في موقع الدفن حيث تناثر نحو 200 مدفن بين أشجار إحدى الغابات.

وقال حاكم خاركيف أوليج سينيجوبوف من الموقع: "هذه مقبرة جماعية، مدنيون دفنوا هنا، وعليهم جميعا علامات تدل على مقتلهم بطريقة عنيفة".

كما أضاف أن هناك جثثا مقيدة اليدين من الخلف، لافتا إلى أن السلطات ستحقق في كل واقعة وتقيمها بشكل قانوني ملائم".

من جهته، اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "تلك المقبرة دليل على ارتكاب الروس جرائم حرب".

وقال في مقابلة مع رويترز، كشف زيلينسكي أنه حتى الآن "هناك 450 قتيلا مدفونون"، إلا أنه أشار إلى "وجود غيرهم في أماكن أخرى، حيث حصلت عمليات دفن منفصلة لكثير من الناس". وأكد أن هناك أشخاصاً عُذبوا، فيما اختفت أسر كاملة في مناطق معينة، حسب قوله.