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عربي-دولي

ضيف غير مرغوب به في جنازة الملكة إليزابيث.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)

Lebanon 24
20-09-2022 | 04:00
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على الرغم من وجود شبه إجماع على التنظيم المحكم بروتوكوليا وأمنيا في الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية، أمس الاثنين، والتي حضرها زهاء ألفي ضيف، فإن الأمر لم يخل من تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي وإن كانت على تفاصيل جد بسيطة يصعب السيطرة عليها.

 

فقد تداول ناشطون على مواقع التواصل فيديو وثق ضيفا نعتوه بغير المرحب به له ثمانية أرجل، أجل إنه عنكبوت وجد نفسه عن قصد أو عن غير قصد على نعش الملكة في وستمنستر آبي، وبالضبط في إكليل الزهور وأوراق الشجر المقطوعة من حدائق قصر باكنغهام التي كانت على النعش.

 

كما تحرك العنكبوت على رسالة كتبها الملك تشارلز الثالث، جاء فيها: "في ذكرى محبة ومخلصة. تشارلز ر."، قبل أن يختفي العنكبوت في النهاية عن الأنظار ويعود إلى داخل الباقة.

The most famous spider in the world right now. #queensfuneral #QueenElizabethIIMemorial pic.twitter.com/G2sG9VDLjL

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وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي لقطة العنكبوت، وعلقت إحدى التغريدات على تويتر: "أشهر عنكبوت في العالم الآن"، فيما تهكمت تغريدة أخرى قائلة: "هل تمت دعوتك يا صديقي؟".

 

كما تعاطف آخرون مع الحشرة التي وجدت بسرعة وبعفوية تفاعلا على الشبكة العنكبوتية لكن ليس الشبكة التي تنسج خيوطها عادة بل الافتراضية.

 

وعلق أحدهم: "تخيل أنك عنكبوت في الحديقة وتنام في وردة وردية ثم تستيقظ، وتمد كل سيقانك الصغيرة لتدرك أنك فجأة في وستمنستر أبي، فوق نعش الملكة أمام زعماء العالم والمليارات من الناس".

 

يشار إلى أنه مع حلول فصل الخريف، يبدأ موسم العناكب في بريطانيا، وهي فترة يخافها الكثيرون بسبب ظهور تلك المخلوقات الصغيرة في منازلهم بكثرة.

 

ورقدت إليزابيث الثانية، مساء أمس الاثنين، في مثواها الأخير في كنيسة سانت جورج بقصر ويندسور، بعد وداع مهيب ومليء بالعواطف تكريماً لذكرى ملكة حظيت بشعبية عالمية.

 

وبعد مراسم أخيرة في ويندسور بمشاركة 800 شخص، ووريت الملكة، مساء الاثنين، الثرى في مراسم عائلية مغلقة في المدافن الملكية.

(العربية)

 

 

المصدر: العربية

عربي-دولي

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