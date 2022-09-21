القبض على رعايا من 3 دول أجنبية في احتجاجات طهران



وقال محافظ طهران، محسن منصوري، إنه "يمكن رؤية آثار تدخل بعض السفارات وأجهزة التجسس الأجنبية بوضوح في قضايا طهران الأخيرة، مؤكدا "القبض على رعايا

Advertisement وتطورت الاحتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، ووصلت إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، فيما وردت أنباء عن سقوط قتلى وجرحى. أعلنت السلطات الإيرانية، القبض على رعايا أجانب الليلة الماضية، في الاحتجاجات الأخيرة في العاصمة طهران.وقال محافظ طهران، محسن منصوري، إنه "يمكن رؤية آثار تدخل بعض السفارات وأجهزة التجسس الأجنبية بوضوح في قضايا طهران الأخيرة، مؤكدا "القبض على رعاياوتطورت الاحتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، ووصلت إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، فيما وردت أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن "المحتجين وسط طهران رفعوا شعار الموت للجمهورية الإسلامية وهتافات ضد مسؤولي الدولة"، مشيرة إلى أن "بعض المشاركين في الاحتجاج قاموا بحرق حاويات نفايات وإلقاء الحجارة على سيارات الشرطة".

وأضافت أن "قوات مكافحة الشغب وبعد ساعة من الاحتجاجات التي تسببت بازدحام مروري شديد في منطقة حيوية وسط العاصمة استخدمت العصي والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين".