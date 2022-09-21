Advertisement

عربي-دولي

بشأن حفل تتويجه... هذا ما يُخطّط له الملك تشارلز

Lebanon 24
21-09-2022 | 06:10
A-
A+
Doc-P-992665-637993629740276107.jpg
Doc-P-992665-637993629740276107.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت صحيفة "ديلي ميرور" بأن الملك تشارلز الثالث، يخطط لحفل تتويج "أقل تكلفة" من حفل تتويج والدته، كإقرار بأزمة غلاء المعيشة التي تواجهها البلاد.

ونقلت الصحيفة عن مصدر ملكي قوله إن تتويج الملك الجديد سيكون "أقصر وأصغر وأقل تكلفة" من حفل تتويج الملكة اليزابيث الثانية في عام 1953، مؤكدا أن "الملك يدرك جيدا المعاناة التي يشعر بها البريطانيون".
Advertisement

وشدد على أن "حفل التتويج يجب أن يظل مخلصا لتقاليد الماضي الراسخة، إلا أنه يجب أن يكون أيضا ممثلا للنظام الملكي في العالم الحديث".

وفيما لم يتم الإعلان عن موعد الحفل بعد، لكن من المرجح أن يتم بين أيار وحزيران 2023.

وبحسب الصحيفة فإن الملك تشارلز "كان منذ فترة طويلة مدافعا عن نظام ملكي مبسط أو مخفف"، وقد يقلل من عدد أفراد العائلة المالكة العاملين.

وأضاف المصدر: "لقد تحدث بالفعل عن رغبته في مواصلة إرث والدته، وهذا يشمل الاستمرار في الإقرار بما يعيشه الناس يوما بعد يوم".

وتحظى هذه الخطوة بدعم شعبي قوي، وفقا لاستطلاع أجرته صحيفة "ديلي إكسبريس"، حيث أيد 65٪ من المشاركين في الاستطلاع الفكرة، بينما عارضها 7٪ فقط.

وذكرت الصحيفة أنه يمكن خفض عدد أفراد العائلة الملكية العاملين إلى سبعة، من المحتمل أن يكون الملك والملكة ودوق ودوقة كورنوال وكامبريدج والأميرة رويال وإيرل وكونتيسة ويسيكس.
 
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:25 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:25 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:26 | 2022-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2022-09-21
09:00 | 2022-09-21
08:30 | 2022-09-21
08:00 | 2022-09-21
07:30 | 2022-09-21
07:00 | 2022-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website