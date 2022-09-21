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عربي-دولي

في إعلان التعبئة.. بوتين ووزير دفاعه "يفتحان النار على الغرب"

Lebanon 24
21-09-2022 | 06:30
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تضمن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، الذي أعلن فيه التعبئة العامة الجزئية في روسيا، اتهامات كبيرة للغرب. وبعيد الخطاب، شن وزير دفاعه، سيرغي شويغو، هجوما مماثلا على الغرب، متهما إياه بتوجيه الحرب في أوكرانيا.
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وكان بوتين أعلن في وقت سابق، الأربعاء، إعلان التعبئة العامة العسكرية الجزئية في روسيا، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وجاء إعلان بوتين في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، ركز على اتهام الغرب بالمسؤولية عن الحرب في أوكرانيا وعدم رغبته في إحداث سلام روسيا.

وفي ما يلي أبرز الجمل التي جاءت في الخطاب ضد الغرب:

- الغرب لا يريد السلام بين أوكرانيا وروسيا.
- الغرب تجاوز كل الحدود في عدوانه على روسيا.
- الغرب يمارس ابتزازا نوويا ضدنا.
- لدينا كثير من الأسلحة للرد.
- سنستخدم جميع مواردنا للدفاع عن شعبنا.
- نواجه اليوم القوات الأوكرانية والماكينة الكبرى للناتو.
شيوغو يهاجم الغرب

من جانبه، وجه وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اتهامات مشابهة للغرب قائلا: معظم شبكات الأقمار الصناعية التابعة لحلف الأطلسي تعمل ضد روسيا في أوكرانيا. مع هذا، فإننا نشهد ضربات من أسلحة غربية على المدنيين، في حين أن قادة عسكريين غربيين يديرون العمليات في كييف. نحن لا نحارب القوات الاوكرانية فحسب بل أيضا دول الناتو التي تقدم كل الدعم إلى كييف".
ويأتي إعلان بوتين عقب ما شهده الميدان الأوكراني خلال الفترة الماضية من تقدم ملحوظ للقوات الأوكرانية المدعومة من الغرب على الأرض على حساب الروسية.
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