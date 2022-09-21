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عربي-دولي

ملكة تُصاب بـ"كورونا".. من هي؟

Lebanon 24
21-09-2022 | 10:30
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أعلن البيت الملكي، أن ملكة الدنمارك مارغريت الثانية (82 سنة) أصيبت بمرض "كوفيد-19" ولن تتمكن من المشاركة في جميع المناسبات المقررة.

وجاء في بيان البيت الملكي: "ثبتت في الليلة الماضية إصابة جلالة الملكة بعدوى الفيروس التاجي المستجد، وهي حاليا تستريح في قصر فريدنسبورغ، وقد تم إلغاء جميع خطط الملكة لهذا الأسبوع".
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ويشير البيان إلى أن الحفل المقرر إقامته يوم الجمعة تكريما للمسؤولين الحكومين وأعضاء البرلمان وممثلي الدنمارك في البرلمان الأوروبي، سيستضيفه ولي العهد الأمير فريدريك وولي العهد الأميرة ماري.
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