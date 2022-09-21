دبلوماسي سعودي: العلاقات مع قطر قائمة على قواعد متينة راسخة

أكد السفير السعودي لدى قطر، الأمير منصور بن خالد آل سعود، عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تربط المملكة العربية السعودية ودولة قطر، والقائمة على قواعد متينة راسخة من المحبة والتقدير والاحترام المتبادل والتعاون والمصلحة المشتركة.

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وقال الأمير منصور بن خالد، خلال حفل في السفارة السعودية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ92 للمملكة: "إن الزيارات المتتالية للوفود الرسمية السعودية للدوحة، تعد شاهدا على الزخم والحراك النشط الذي تشهده العلاقات، وجسرا للتقارب والتعاون".

وتحدث الأمير منصور عن زيارة الولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في كانون الأول الماضي إلى قطر حيث التقى بأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعقدا معاً مباحثات مثمرة.

وأوضح أن "العلاقات السعودية القطرية قائمة على قواعد متينة راسخة، من التعاون والمصلحة المشتركة"، معربا عن تطلعه بعد انطلاق أعمال مجلس التنسيق السعودي القطري المشترك، إلى توسيع مجالات التعاون واستكشاف المزيد من الفرص والدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب ومستويات أعلى وأعمق وبما يرتقي لتطلعات قيادتي وشعبي البلدين.