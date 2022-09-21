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الجيش الإسرائيلي: زيادة بنسبة 70% في الهجمات الإلكترونية التي تشنها إيران ضدنا

Lebanon 24
21-09-2022 | 13:00
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قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد زيادة بنحو 70% في عدد المحاولات الإيرانية لمهاجمة أهداف إسرائيلية في العام الجاري.
وأضاف أن إيران شنت عشرات الهجمات الإلكترونية الكبيرة، لكن تم رصد معظمها وإحباطها، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.
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وبحسب الجيش فإن إحدى الهجمات التي وقعت في تشرين الأول الماضي، على مستشفى هيليل يافي في الخضيرة (شمال)، تسببت في إلحاق أضرار بسير العمل المنتظم للمؤسسة الطبية.
 
وقال الجيش الإسرائيلي إنه أرسل وقتها جنودا من قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمساعدة المستشفى على تجاوز الهجوم الإلكتروني والعودة إلى طبيعته.
وأضاف أن الجيش الإيراني لديه 20 وحدة سيبرانية يشغل نصفها ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن المواطنين الإسرائيلين باتوا عرضة لهذه الهجمات السيبرانية التي يمكن أن تشمل اختراقا نسبيا للهواتف المحمولة، واستخراج وتوزيع معلومات حساسة و"محرجة" منها، وصولا إلى السيطرة على الحسابات المصرفية، وتعطيل حركة القطارات وإشارات المرور.
 
(سبوتنيك) 
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