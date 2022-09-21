بايدن: هدف روسيا إلغاء حق أوكرانيا في الوجود كدولة... ولا للحرب النووية

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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن "عالمنا يمر بأزمات كبيرة من حرب قاسية اختارها شخص ضد أوكرانيا"" مشددًا غلى أن هدف روسيا "إلغاء حق أوكرانيا في الوجود كدولة"، ومشيرًا إلى أن "لا أحد هدد روسيا ولا أحد سوى روسيا سعى إلى هذا الصراع".وقال بايدن: "نعمل مع الشركاء والحلفاء لمنع روسيا من الاعتداء على دول الناتو"، مطالبًا الدائنين في العالم "بإلغاء ديون الدول المتضررة من حرب روسيا".ولفت بايدن إلى أنه "لا يجب خوض أي حرب نووية في العالم".وأضاف: "لن نسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية وسنواصل دعم الهدنة في اليمن"، مشيرًا إلى أن "واشنطن مستعدة للعودة المتبادلة إلى الاتفاق النووي إذا أقدمت إيران على الوفاء بالتزاماتها".