Advertisement

عربي-دولي

طهران تطالب "العدل الدولية" بإدانة واشنطن بسبب "انتهاكاتها" ضد إيران وإلزامها بتعويض

Lebanon 24
21-09-2022 | 15:30
A-
A+
Doc-P-992799-637993857375442077.jpg
Doc-P-992799-637993857375442077.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طالبت إيران "محكمة العدل الدولية" في لاهاي، بإدانة الولايات المتحدة بسبب ما وصفتها بالانتهاكات ضد إيران، كما طالبتها بالتعويض "عن الخسائر المترتبة على هذه الانتهاكات".

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن مندوب إيران لدى المحكمة، توكل حبيب زادة، طالب تلك السلطة القضائية "بإدانة أميركا لقاء سجلها الحافل، منذ انتصار الثورة الإسلامية، بممارسات انتهاك حقوق الإنسان والحقوق الدولية ضد إيران".
Advertisement
 
وأوضحت الوكالة أن تصريحات المندوب الإيراني جاءت خلال جلسات استماع محكمة لاهاي الدولية التي بدأت منذ الإثنين، "لشكوى طهران ضد إجراءات واشنطن اللاقانونية في حقها"، وأضافت أن حبيب زادة، استعرض "مجموعة من هذه الممارسات بما في ذلك إسقاط طائرة الركاب الإيرانية، وتدمير المنشآت النفطية في الخليج". إضافة إلى تقديم الدعم لنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، خلال حرب السنوات الثمانية، و"استهداف العلماء والمسؤولين الإيرانيين".

وقال المبعوث الإيراني، إن الحكومة الأميركية "وبدل التعويض عن هذه الإجراءات المناقضة للقانون، عمدت إلى سن قوانين تتعارض واتفاقية المودة التي وقعتها عام 1955 مع إيران".
 
(روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:15 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:04 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:22 | 2022-09-21
18:00 | 2022-09-21
17:30 | 2022-09-21
17:30 | 2022-09-21
17:00 | 2022-09-21
16:59 | 2022-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website