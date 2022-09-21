طهران تطالب "العدل الدولية" بإدانة واشنطن بسبب "انتهاكاتها" ضد إيران وإلزامها بتعويض

طالبت إيران "محكمة العدل الدولية" في لاهاي، بإدانة الولايات المتحدة بسبب ما وصفتها بالانتهاكات ضد إيران، كما طالبتها بالتعويض "عن الخسائر المترتبة على هذه الانتهاكات".



وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن مندوب إيران لدى المحكمة، توكل حبيب زادة، طالب تلك السلطة القضائية "بإدانة أميركا لقاء سجلها الحافل، منذ انتصار الثورة الإسلامية، بممارسات انتهاك حقوق الإنسان والحقوق الدولية ضد إيران".

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وأوضحت الوكالة أن تصريحات المندوب الإيراني جاءت خلال جلسات استماع محكمة لاهاي الدولية التي بدأت منذ الإثنين، "لشكوى طهران ضد إجراءات واشنطن اللاقانونية في حقها"، وأضافت أن حبيب زادة، استعرض "مجموعة من هذه الممارسات بما في ذلك إسقاط طائرة الركاب الإيرانية، وتدمير المنشآت النفطية في الخليج". إضافة إلى تقديم الدعم لنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، خلال حرب السنوات الثمانية، و"استهداف العلماء والمسؤولين الإيرانيين".



وقال المبعوث الإيراني، إن الحكومة الأميركية "وبدل التعويض عن هذه الإجراءات المناقضة للقانون، عمدت إلى سن قوانين تتعارض واتفاقية المودة التي وقعتها عام 1955 مع إيران".

(روسيا اليوم)