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عربي-دولي

بريطانيا ترحب بدور السعودية في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأكرانيا

Lebanon 24
21-09-2022 | 16:13
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رحبت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، اليوم الأربعاء، بالأنباء عن الإفراج عن 5 أسرى بريطانيين كانوا محتجزين في شرق أوكرانيا ونقلهم إلى الرياض.
وعلى حسابها في "تويتر"، كتبت ليز تراس: "أنباء مرحب بها جدا عن عودة خمسة مواطنين بريطانيين كان يحتجزهم "وكلاء روسيا" في شرق أوكرانيا، بسلام ما يطوي صفحة أشهر من عدم اليقين والمعاناة لهم ولعائلاتهم"، على حد قولها.
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وشكرت الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينكسي والمملكة العربية السعودية للمساعدة في الإفراج عنهم.
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