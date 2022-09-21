المخابرات الإيرانية تعتقل ناشطة بارزة

أكد شقيق الناشطة الإيرانية البارزة فاطمة سبهري أن عناصر من المخابرات الإيرانية اعتقلت شقيقته في مدينة مشهد شمالي البلاد.



وقال أصغر سبهري في تغريدة على تويتر إن عائلته اتصلت به من مشهد وأبلغته أن "قوة من المخابرات داهمت منزل شقيقته فاطمة في مشهد وفتشته قبل أن تعتقلها".

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وذكر ناشطون أن عملية اعتقال سبهري جرت بالتزامن مع إلقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كلمة عن حقوق الإنسان أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة.



وكانت السلطات اعتقلت سبهري في 2019 بعد توقيعها بيانا مع ناشطات أخريات طالبن فيه بـ"استقالة خامنئي، وتغيير نظام الجمهورية الإسلامية".