إرجاء محاكمة رئيس بلدية إسطنبول المعارض

أرجأت محكمة تركية، أمس، محاكمة رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو بتهمة إهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات، وهي قضية تهدد المستقبل السياسي لأقوى منافس محتمل للرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات الرئاسية حزيران المقبل.

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