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عربي-دولي

كوريا الشمالية تدين نشر واشنطن للشائعات: لم نزود روسيا أبدا بأسلحة أو ذخيرة

Lebanon 24
21-09-2022 | 23:00
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قال جيش كوريا الشمالية، اليوم الخميس، إنه لم يُصدِّر أسلحة إلى روسيا أبدا ولا يخطط للقيام بذلك، رافضا مزاعم واشنطن بتجارة الأسلحة بين البلدين.
وقال نائب المدير العام للمكتب العام للمعدات في وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية (KCNA): "لم نصدر أسلحة أو ذخائر إلى روسيا من قبل ولن نخطط لتصديرها".
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وأضاف المسؤول: "ندين تصرفات الولايات المتحدة في نشر الشائعات دون تفكير ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لتحقيق هدفها السياسي والعسكري الأساسي".
ومع ذلك، دافع المسؤول عن حق كوريا الشمالية في تطوير الأسلحة وتصديرها، وانتقاد قرارات مجلس الأمن ضد بيونغ يانغ.
وقال المسؤول: "ليس فقط تطوير المعدات العسكرية وإنتاجها وحيازتها، ولكن أيضا تصديرها واستيرادها هي الحق القانوني الخاص بدولة ذات سيادة"، مضيفا: "لم نعترف أبدا بـ"العقوبات" غير القانونية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والذي تم إعداده من قبل الولايات المتحدة والدول التابعة لها".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن روسيا ربما تكون بصدد شراء "ملايين الصواريخ وقذائف المدفعية" من كوريا الشمالية، مما ينتهك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية.
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