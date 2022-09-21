كوريا الشمالية تدين نشر واشنطن للشائعات: لم نزود روسيا أبدا بأسلحة أو ذخيرة

قال جيش كوريا الشمالية، اليوم الخميس، إنه لم يُصدِّر أسلحة إلى روسيا أبدا ولا يخطط للقيام بذلك، رافضا مزاعم واشنطن بتجارة الأسلحة بين البلدين.

وقال نائب المدير العام للمكتب العام للمعدات في وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية (KCNA): "لم نصدر أسلحة أو ذخائر إلى روسيا من قبل ولن نخطط لتصديرها".

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