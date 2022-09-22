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عربي-دولي

زيلينسكي يعرض 5 شروط غير قابلة للتفاوض لإرساء السلام

Lebanon 24
22-09-2022 | 00:30
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بعد تلويح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأسلحة الدمار الشامل، أعلن نظيره الأوكراني فولدومير زيلينسكي عن 5 شروط غير قابلة للتفاوض لإرساء السلام.
ودعا زيلينسكي في كلمة للجمعية العامة إلى فرض عقاب عادل ضد روسيا، وفق تعبيره.
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كما ناشد الأمم المتحدة لحرمان موسكو من حق الفيتو، وتشكيل محكمة خاصة حول روسيا وصندوق للتعويضات.

وشدد على أن أهم شروط كييف للسلام، تكمن بمعاقبة روسيا واستعادة أمن أوكرانيا وسيادتها والضمانات الأمنية.
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