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عربي-دولي

بعد تلويحه بالنووي.. الغرب يهدد بوتين بعقوبات جديدة

Lebanon 24
22-09-2022 | 01:30
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بعد أن استدعت روسيا جنود الاحتياط للقتال في أوكرانيا وهدد بوتين باستخدام النووي، عقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا مساء الأربعاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لبحث عقوبات جديدة محتملة ضد موسكو.
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في التفاصيل، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنّ الدول الـ27 الأعضاء في التكتّل بحثت فرض عقوبات جديدة على موسكو بعد التصعيد الروسي الأخير.

وأضاف في ختام اجتماع استثنائي غير رسمي عقده في نيويورك، أن الوزراء الأوروبيين اعتمدوا بياناً يدين بشدّة التصعيد الروسي الأخير.

كما أكد الاستمرار في زيادة المساعدات العسكرية الأوروبية والبحث في فرض إجراءات تقييدية جديدة ضدّ روسيا.

وكان بوريل الذي من المقرر أن يتحدث أمام مجلس الأمن الدولي الخميس بشأن أوكرانيا، حذر من أن التهديد بالأسلحة النووية خطر حقيقي على العالم بأسره، مشددا على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي في مواجهة هذا التهديد.
ورأى أن بوتين يحاول ترهيب أوكرانيا وجميع الدول التي تدعمهما، لكنه سيفشل، وفق قوله.
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