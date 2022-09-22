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عربي-دولي

احتجاجات ضد قرار التعبئة في روسيا... والاعتقالات بالمئات

Lebanon 24
22-09-2022 | 01:30
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بعد ساعات من إصدار الرئيس فلاديمير بوتين أمرا بإطلاق أول حملة تجنيد عسكري في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، أفادت جماعة حقوقية بأن ما يزيد على 109 أشخاص اعتقلوا في أنحاء روسيا خلال احتجاجات ضد قرار التعبئة الجزئية.
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وأضافت جماعة أو.في.دي إنفو، المستقلة لرصد الاحتجاجات، أنها علمت بوقوع اعتقالات في 15 مدينة مختلفة على الأقل.

"لا للتعبئة"
كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن احتجاجات اليوم هي الأكبر، منذ تلك التي أعقبت بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي.

وذكرت أن عناصر من الشرطة مزودين بمعدات مكافحة الشغب، أوقفوا 50 شخصا على الأقل في شارع تسوق رئيسي في موسكو، وآخرين في سان بطرسبرغ، بينما هتف المتظاهرون "لا للتعبئة".

300 ألف جندي احتياط مبدئياً
جاء ذلك بعدما أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الأربعاء، أن روسيا ستستدعي في البدء 300 ألف جندي احتياط في أعقاب إعلان بوتين في خطاب متلفز بأن بلاده ستستخدم كل الوسائل العسكرية الممكنة في أوكرانيا.

في حين أظهرت بيانات شركات الطيران ووكالات السفر المنشورة، الأربعاء، أن الرحلات الجوية المغادرة من روسيا أصبحت محجوزة بشكل شبه كامل هذا الأسبوع، في مؤشر على خروج جماعي على ما يبدو للأشخاص غير الراغبين في المشاركة في قرار الرئيس الجديد. "العربية" 
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