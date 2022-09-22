رئيسة الوزراء البريطانية: سنواصل تقديم دعمنا العسكري لأوكرانيا

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، إليزابيث تروس، اليوم الخميس، إن المملكة المتحدة ستواصل تقديم مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا مهما استغرق الأمر.

وقالت تروس خلال خطابها في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أتعهد بأننا سنحافظ على دعمنا العسكري لأوكرانيا أو نزيده مهما استغرق الأمر".

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وأشارت تروس إلى أن أوكرانيا تتلقى حاليا أسلحة جديدة من المملكة المتحدة، بما في ذلك المزيد من أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق (MRLS).

وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، أكد بوتين في كلمة موجهة للشعب الروسي أن الغرب تجاوز كل الخطوط وأن السياسيين غير المسؤولين يتحدثون عن إمداد أوكرانيا بأسلحة هجومية ومعدات لضرب روسيا.