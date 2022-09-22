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تأجيل التحقيق مع الغنوشي.. والنائبة المسدي تحت الحماية

Lebanon 24
22-09-2022 | 04:00
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قرر قاضي التحقيق في وحدة مكافحة الإرهاب في تونس تحديد جلسة جديدة في أواخر تشرين الثاني المقبل، للتحقيق مع زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، الذي يواجه استجوابا على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ"تسفير المتشددين"، فيما تم توفير حماية أمنية للنائبة السابقة التي حرّكت القضية.
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وجاء قرار السلطات القضائية التونسية إثر إخضاع الغنوشي للتحقيق في قضية "تسفير المتشددين"، الأربعاء وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وحدد قاضي التحقيق التونسي موعد التحقيق الجديد مع الغنوشي في 28 تشرين الثاني المقبل، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
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