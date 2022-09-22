كييف تضع شروطا للسلام.. وتعلن عن أضخم عملية لتبادل الأسرى

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قالت كييف إنّها أجرت مع موسكو أضخم عملية لتبادل الأسرى منذ بدأ العملية العسكرية في 24 من شباط. وقال مدير مكتب الرئيس الأوكراني "أندريه يرماك" Andriy Yermak إن كييف نجحت في تحرير 215 عسكريا بينهم قادة في كتيبة مصنع أزوفستال.من جهته أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الروسية أطلقت سراح خمسةِ قادة عسكريين أوكرانيين ُنقلوا جميعا إلى تركيا. وأوضح زيلينسكي أنّه في إطار عملية التبادل، استعادت روسيا خمسة وخمسين أسيراً، من بينهم "فيكتور ميدفيدتشوك" النائبُ الأوكراني السابق المقرّب من الرئيس بوتين.