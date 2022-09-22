29
o
بيروت
30
o
طرابلس
15
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
15
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كييف تضع شروطا للسلام.. وتعلن عن أضخم عملية لتبادل الأسرى
Lebanon 24
22-09-2022
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت كييف إنّها أجرت مع موسكو أضخم عملية لتبادل الأسرى منذ بدأ العملية العسكرية في 24 من شباط. وقال مدير مكتب الرئيس الأوكراني "أندريه يرماك" Andriy Yermak إن كييف نجحت في تحرير 215 عسكريا بينهم قادة في كتيبة مصنع أزوفستال.
Advertisement
من جهته أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الروسية أطلقت سراح خمسةِ قادة عسكريين أوكرانيين ُنقلوا جميعا إلى تركيا. وأوضح زيلينسكي أنّه في إطار عملية التبادل، استعادت روسيا خمسة وخمسين أسيراً، من بينهم "فيكتور ميدفيدتشوك" النائبُ الأوكراني السابق المقرّب من الرئيس بوتين.
وفي السياق، وبعد تلويح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأسلحة الدمار الشامل، أعلن نظيره الأوكراني عن 5 شروط غير قابلة للتفاوض لإرساء السلام.
ودعا زيلينسكي في كلمة للجمعية العامة إلى فرض عقاب عادل ضد روسيا، وفق تعبيره.
كما ناشد الأمم المتحدة لحرمان موسكو من حق الفيتو، وتشكيل محكمة خاصة حول روسيا وصندوق للتعويضات.
وشدد على أن أهم شروط كييف للسلام، تكمن بمعاقبة روسيا واستعادة أمن أوكرانيا وسيادتها والضمانات الأمنية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فرق الإسعاف تنطلق باتجاه خلدة.. إليكم ما يجري هناك
Lebanon 24
فرق الإسعاف تنطلق باتجاه خلدة.. إليكم ما يجري هناك
13:49 | 2022-09-21
21/09/2022 01:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ جديد.. أول تعليق إسرائيلي بشأن الفيول الإيراني المُقدّم للبنان
Lebanon 24
كلامٌ جديد.. أول تعليق إسرائيلي بشأن الفيول الإيراني المُقدّم للبنان
13:03 | 2022-09-21
21/09/2022 01:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ تكشف.. هذا ما فعلته ماجدة الرّومي في مكان وفاة الفنان جورج الراسي
Lebanon 24
صورٌ تكشف.. هذا ما فعلته ماجدة الرّومي في مكان وفاة الفنان جورج الراسي
13:26 | 2022-09-21
21/09/2022 01:26:15
Lebanon 24
Lebanon 24
توترٌ في خلدة.. مسلحون يستهدفون أحد المباني والجيش يتدخّل! (صور)
Lebanon 24
توترٌ في خلدة.. مسلحون يستهدفون أحد المباني والجيش يتدخّل! (صور)
15:50 | 2022-09-21
21/09/2022 03:50:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع ملحوظ لسعر صرف الدولار... كم سجّل عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع ملحوظ لسعر صرف الدولار... كم سجّل عصر اليوم؟
09:45 | 2022-09-21
21/09/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:43 | 2022-09-22
أكثر من 300 حالة وفاة... مرض يجتاح هذا البلد فما هو؟
08:30 | 2022-09-22
العراق يعلن انتهاء الجولة الخامسة من المحادثات السعودية الإيرانية
08:00 | 2022-09-22
سيناريو متوقع.... بحال نشوب حرب نووية هذا ما سيصيبك ويصيب العالم (فيديو)
07:55 | 2022-09-22
ستانو: الاتحاد الأوروبي لم يقطع قنوات الاتصال مع روسيا
07:36 | 2022-09-22
السعودية تُعلن عن إرسال أول امرأة إلى الفضاء... متى موعد إطلاق الرحلة؟ (صورة)
07:30 | 2022-09-22
المكسيك.. زلزال بقوة 6.7 يضرب إقليم ميشوكان وتأثر العاصمة
فيديو
ميقاتي من الأمم المتحدة: متمسكون بسيادتنا وحقوقنا ونعوّل على أصدقاء لبنان الدوليين
Lebanon 24
ميقاتي من الأمم المتحدة: متمسكون بسيادتنا وحقوقنا ونعوّل على أصدقاء لبنان الدوليين
02:00 | 2022-09-22
22/09/2022 15:51:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 35 عاماً.. فنان شهير يفجّر مفاجأة حول موت داليدا: لهذا انتحرت (فيديو)
Lebanon 24
بعد 35 عاماً.. فنان شهير يفجّر مفاجأة حول موت داليدا: لهذا انتحرت (فيديو)
08:20 | 2022-09-21
22/09/2022 15:51:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاته خلافات جديدة تظهر في عائلة جورج الراسي.. "وريثة" تُحارب نادين وإعلامية شهيرة تُهدد بكشف المستور (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاته خلافات جديدة تظهر في عائلة جورج الراسي.. "وريثة" تُحارب نادين وإعلامية شهيرة تُهدد بكشف المستور (فيديو)
23:52 | 2022-09-19
22/09/2022 15:51:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact